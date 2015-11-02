欧股业绩：汇丰第三季税前获利大增32%超预估，因监管成本下降

* 第三季税前获利为61亿美元，预估为52亿美元

* 成本削减计划显现成效

* 监管罚金及和解成本下降14亿美元

路透香港11月2日 - 汇丰 公布第三季税前获利增长32%，优于预期，归因于与监管机构和解及罚款费用下降，该银行在合规方面的大举支出开始显现成效。

这份财报让投资者开始有机会检视汇丰管理层在6月制定的10大目标的进展情况，其中包括把风险加权资产降低25%，剥离土耳其和巴西业务、削减45-50亿美元成本。

汇丰称，今年前九个月，监管计划和合规方面的整体支出升至22亿美元，比上年同期增加33%。

汇丰表示，这些努力开始显现效果，罚金、和解以及英国消费者赔偿成本较去年第三季下降14亿美元。

汇丰周一在香港证交所一份文件中称，该银行第三季税前利润为61亿美元，高于上年同期的46亿美元，亦远超过分析师平均预估的52亿美元。