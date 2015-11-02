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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 07:06 BJT

****日韩经济指标预测--11月3日-11月10日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
        
    11月2日当周
    
    11月3日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         10月         --       3,681.1
    
    11月4日(三)
    0500 日本消费者信心指数                           10月         --          40.6 
    
    11月5日(四)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --     买入4,632
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     买入3,249    
    
    11月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          9月         --          -0.6
             领先指标                                              --          -1.5 
    
    11月9日当周
    
    11月8日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         10月         --         12,489    
    
    11月9日(一)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                      9月         --          +1.5%   
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     10月         --          -1.9%
             进口物价(较上年同期)                                  --         -13.0%    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 10月         --          +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              9月         --         16,531    
    
    11月10日(二) 
    0500 日本服务业景气判断指数                        9月         --           47.5   
    2300 韩国失业率                                   10月         --           3.5%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数               11月         --            正7   (完)

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