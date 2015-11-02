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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 14:02 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多130亿元三期债，期限三、五和10年

路透上海11月2日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(5日)在银行间债市招标增发至多130亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。其中，三年、10年期发行额为各不超过40亿元，五年期不超过50亿元。

上述三期债中，三年为进出口行今年第12期债券 的第七次增发，票面利率3.53%；五年为今年第13期 的第七次增发，票面利率3.81%；10年为今年第14期 的第六次增发，票面利率3.87%。

具体发行条款如下：

2015年第12期、13期和14期增发债

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招标规模上限 3/10年：40亿元；5年：50亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 11月5日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 三/五年：6月8日；10年：9月14日

缴款日 11月9日

分销期 11/5-11/9

上市日 11月11日

发行手续费 三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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