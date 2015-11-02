中国新债：进出口行周四将增发至多130亿元三期债，期限三、五和10年

路透上海11月2日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(5日)在银行间债市招标增发至多130亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。其中，三年、10年期发行额为各不超过40亿元，五年期不超过50亿元。