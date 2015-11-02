中国新债：进出口行周四将增发至多130亿元三期债，期限三、五和10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月2日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(5日)在银行间债市招标增发至多130亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。其中，三年、10年期发行额为各不超过40亿元，五年期不超过50亿元。
上述三期债中，三年为进出口行今年第12期债券 的第七次增发，票面利率3.53%；五年为今年第13期 的第七次增发，票面利率3.81%；10年为今年第14期 的第六次增发，票面利率3.87%。
具体发行条款如下：
2015年第12期、13期和14期增发债
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招标规模上限 3/10年：40亿元；5年：50亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 11月5日10:00-11:30
中标方式 单一价格中标(荷兰式)
起息日 三/五年：6月8日；10年：9月14日
缴款日 11月9日
分销期 11/5-11/9
上市日 11月11日
发行手续费 三年0.05%；五年0.10%；10年0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”