澳元汇率：澳元似乎已筑底，多头寄望澳洲央行按兵不动

* 澳元今年已经挫跌近13%

* 似乎正在筑底，为反弹奠定基础

* 澳洲央行若维持利率不变，将刺激澳元上扬

路透悉尼11月2日 - 澳元兑美元今年已经下滑近13%，目前似乎已经在0.70美元附近寻获底部，一旦澳洲央行在周二的政策评估会议上抵抗住出台进一步刺激措施的压力，澳元反弹在即。

倘若澳元不再趋向下行，风险则在于市场押注相反方向。澳元在9月一度跌破0.69美元，为2009年初以来首次，此后一直呈拉锯走势。

澳元最新汇价接近0.71美元。

澳洲央行自5月降息至今一直维持利率不变，并放缓了口头压低澳元的力度。

但是，鉴于从欧洲到日本等主要央行料祭出更多宽松措施，澳洲央行或许感觉不得不跟进，只是为了让澳元维持在具有竞争力的水平上。

由于矿业衰退和主要出口商品价格大跌，澳洲经济增速低于趋势水准。鉴于中国经济成长放缓，大宗商品价格反弹的机会将很渺茫。

同时，澳洲通胀率较低，消费者和企业信心依然脆弱。

高盛表示，到明年3月澳元/美元应在0.67，并预计澳洲央行再降息两次。

接受路透访问的大部分分析师预计澳洲央行周二维持利率在2.0%不变，但在许多人看来，维持不变和降息的可能性很接近。

“我们也倾向于说澳洲央行(两种几率)难分高下...但分析师必须要给出观点。我们仍站在偏向本周会议维持隔夜拆款利率在2%不变的一边，”澳洲联邦银行首席经济分析师Michael Blythe说。

至少，澳洲央行可能加大口头打压澳元的力度，因为目前基本没有哪个主要经济体希望本币走强。