中港证券：沪港通北向交易10月总成交按月下降13%，净流量由正转负

路透香港11月2日 - 香港联交所最新资料显示，10月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降13%，净流量由正转负。

据联交所沪港通每月统计数据显示，10月沪股通 总成交金额为709.08亿元人民币，9月则为818.77亿元；日均总成交金额为47.27亿元，按月升近4%。

沪股通10月买入金额332.14亿元，少于卖出金额376.95亿元，净流出约45亿元，结束前两月的净流入态势。

十大活跃股份中，连续10个月（也是自有统计以来）由中国平安保险 居首，10月总成交金额68.2亿元，净流入2.3亿元；第二大成交为贵州茅台 ，第三位伊利股份 。

中国股市沪综指 10月累计上升11%，结束此前连续四个月下跌趋势。

南向港股交易（港股通） 方面，10月总成交金额为276.26亿港元，按月回升9%，惟录得净流出6.5亿港元。日均成交总额17.27亿港元，按月升2%。

十大活跃股份之中，居首的国美电器 10月总成交金额9.95亿港元，第二及第三位分别是阿里影业 及顺风清洁能源 。

香港股市恒生指数 10月累计上涨8.6%。

沪股通 港股通

总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化

（亿元人民币） （%） （亿港元） （%） 10月 709.08 -13 276.26 +9

9月 818.77 -32 252.92 -50

8月 1,207.11 -39 509.73 -45

7月 1,962.84 -14 929.97 +12

6月 2,272.14 +51 827.87 -20

5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56

4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560

3月 1,375.30 +104 356.33 +249

2月 674.93 -32 102.18 -67

1月 998.87 -17 307.20 +67（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍; 审校 张喜良)