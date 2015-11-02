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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 14:36 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元上涨，中国数据疲软引发政策刺激推测

路透首尔11月2日 - 韩股周一扭转四日跌势实现上涨，鉴于昨日公布的中国经济数据疲软，投资者认为中国可能会进一步推出刺激措施。

韩国股市综合股价指数 收涨0.3%至2,035.24点。过去四日累计跌0.9%。

韩元兑美元 本地市场收于1,137.0韩元，高于上周五收盘价1,140.1韩元。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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