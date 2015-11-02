台湾债市：五年券殖利率连三日收升创两周新高，利多出尽引发多单出场

* 五年券殖利率连三日收升，创两周新高 * 10年券104/12R受五年券殖利率上扬带动收升 * 明日五年公债殖利率区间暂看0.770-0.810% 路透台北11月2日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周一收升，连三日收 扬，创半个月新高；交易员指出，由于美国升息机率升高，且台湾第三季经济成长率数据不 佳等利多出尽，引发多单出场，带动殖利率续扬，惟交投趋清淡。 他们指出，随美国联邦储备局(FED)鹰派势力抬头，市场料FED将在12月升息的机率升高 ，致自上周四起市场气氛即偏空，带动殖利率上扬；且时值进入11月，因利率续处低档，今 年各交易商几乎都赚钱，为持盈保泰，短线交投意愿偏低。 〞今天债市交易就跟天气一样，只有一个冷字，快年底了，大家都不想玩了。〞一位大 型公股银行主管说。 另一中型证券商交易员亦称，随市场利率走低，今年各证券商单靠养券获利即相当可观 ，目前距离年底只剩两个月时间，为避免短线进出不慎赔钱，依以往经验，每年迈入11月交 投意趋于清淡，交易量大减。 但他们认为，由于经济不景气且市场资金依旧宽松，料明日10年券104/12R殖利率若弹 升至1.22%上方即可望吸引短线买盘酌接，惟实质买盘要到1.25%以上才会接手。 今天五年券殖利率收盘报0.7960%，创半个新高，前高为10月19日，当天收在0.8020%。 台湾第三季国内生产总值(GDP)概估为年衰退1.01%，创六年低位。主计总处表示，经济 是〞外冷、内降温。〞 在10年券104/12R 方面，今天殖利率受五年券殖利率走升带动收升，收盘 报1.2060%，惟交投冷清，成交量仅8.5亿台币。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.7700-0.8100%；10年公债104/12R 期则在1.1800-1.2200%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.90 0.7960% 0.7850-0.8020% 16.50 本周国际重要经济数据和事件有： 11月2日(一)：美国金融稳定监管委员会(FSOC)会议。 11月3日(二)：英国央行副总裁贝利参加一银行业会议；澳洲央行举行利率会议。 11月4日(三)：美联储主席叶伦面向美国众议院金融服务委员会就联储在银行监管方面 的行动和计划作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话；美国联邦储备理事会副主 席费舍尔发表演说；澳洲央行总裁史蒂文斯在墨尔本研究所发表演讲；英国央行召开货币政 策委员会(MPC)会议；欧洲央行管理委员会会议；欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一银行业会议 上发表讲话；日本央行发布10月会议记录；欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tat ra Summit)中发言。 11月5日(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底 ；费城联邦储备银行总裁哈克在全球合作中心“西半球能源相互依存”活动致辞；美国芝加 哥联邦储备银行总裁埃文斯在第18届国际银行业年会上致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总 裁洛克哈特在联合央行会议上发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行发表季度通 胀报告、宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预 期。 11月6日(五)：美国非农就业数据；美国联邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基 金组织会议前夕的“经济论坛。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.2050 5 104/13 0.7960 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎; 审校 杨淑祯)