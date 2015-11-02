企业并购：日本地区性银行常阳银行和足利银行同意合并

路透东京11月2日 - 日本足利银行 与常阳银行 周一宣布双方同意合并，将缔造该国第三大地区性银行。

根据协议，新的控股公司将使用足利银行的名称，常阳银行股东所持股票每一股可交换1.170新公司股票。

两家公司在上周透露出商谈合并的消息，今天宣布换股将在明年10月1日进行，常阳银行将于2016年9月28日退市。

足利银行总部在东京以北约130公里的栃木县，野村控股 持有略超过三分之一的股份。常阳银行总部则位于相邻的茨城县。