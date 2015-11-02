企业并购：日本地区性银行常阳银行和足利银行同意合并

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月2日 - 日本足利银行 与常阳银行 周一宣布双方同意合并，将缔造该国第三大地区性银行。
根据协议，新的控股公司将使用足利银行的名称，常阳银行股东所持股票每一股可交换1.170新公司股票。
两家公司在上周透露出商谈合并的消息，今天宣布换股将在明年10月1日进行，常阳银行将于2016年9月28日退市。
足利银行总部在东京以北约130公里的栃木县，野村控股 持有略超过三分之一的股份。常阳银行总部则位于相邻的茨城县。
合并后的银行总资产将达到15.2万亿日圆(1,263亿美元)。(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”