更新版 1-欧股业绩：汇丰第三季获利超预期，得益于监管成本下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
基础营收同比下降4%至151亿美元，受各地股市大跌及亚洲经济增长放缓打击。
“汇丰的管理层在试图纠正内部问题上已做得很好，但上述业绩表明，如果全球经济不利，没有哪家银行能够改善营收，”Mizuho Securities Asia的分析师Jim Antos说。
**10项目标所取得的进展**
这份最新财报给投资者提供了首个检查该行目标所取得的进展的机会。汇丰管理层在6月制定了10项目标，其中包括将风险加权资产削减25%、出售土耳其及巴西业务、以及削减45-50亿美元成本。
汇丰表示，在削减资产方面已完成了近30%，并较今年第二季度节省了4亿美元的总成本。
在10大目标中，投资者最为关注的或许是，该行是否将总部迁出英国的战略性评估，香港最有可能成为迁入地。
汇丰表示，已在这方面取得进展，但做出决定的时间将推迟到原定截止时间年底之后了。这与行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在10月的表态一致。
汇丰股价在业绩发布后几无变动。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”