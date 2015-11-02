更新版 1-欧股业绩：汇丰第三季获利超预期，得益于监管成本下降

基础营收同比下降4%至151亿美元，受各地股市大跌及亚洲经济增长放缓打击。

“汇丰的管理层在试图纠正内部问题上已做得很好，但上述业绩表明，如果全球经济不利，没有哪家银行能够改善营收，”Mizuho Securities Asia的分析师Jim Antos说。

**10项目标所取得的进展**

这份最新财报给投资者提供了首个检查该行目标所取得的进展的机会。汇丰管理层在6月制定了10项目标，其中包括将风险加权资产削减25%、出售土耳其及巴西业务、以及削减45-50亿美元成本。

汇丰表示，在削减资产方面已完成了近30%，并较今年第二季度节省了4亿美元的总成本。

在10大目标中，投资者最为关注的或许是，该行是否将总部迁出英国的战略性评估，香港最有可能成为迁入地。

汇丰表示，已在这方面取得进展，但做出决定的时间将推迟到原定截止时间年底之后了。这与行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在10月的表态一致。