《汇市简讯》欧洲盘初：气氛低迷，尽管亚洲PMI数据好转

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* 美元/日圆跌0.18%、欧元/美元涨0.27%、澳元/美元升0.08%、美元/人民币上扬0.34%

* 日股日经指数大幅收低2.1%，沪综指跌1.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.41%，美国10年期公债收益率报2.1314%，美国原油期货下挫0.5%

* 中国10月财新制造业PMI小幅回升，稳增长政策逐渐发挥效应

* 欧洲央行必要时将采取行动，以免偏离通胀目标--总裁德拉吉

* 在周日的选举中，土耳其正义与发展党(AK Party)意外赢得胜利，该国恢复一党执政，这将增强总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)的权力。

(完)