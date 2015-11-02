《汇市简讯》欧洲盘初：气氛低迷，尽管亚洲PMI数据好转

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元/日圆跌0.18%、欧元/美元涨0.27%、澳元/美元升0.08%、美元/人民币上扬0.34%
* 日股日经指数大幅收低2.1%，沪综指跌1.12%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.41%，美国10年期公债收益率报2.1314%，美国原油期货下挫0.5%
* 中国10月财新制造业PMI小幅回升，稳增长政策逐渐发挥效应
* 欧洲央行必要时将采取行动，以免偏离通胀目标--总裁德拉吉
* 在周日的选举中，土耳其正义与发展党(AK Party)意外赢得胜利，该国恢复一党执政，这将增强总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)的权力。
(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”