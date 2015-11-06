香港房地产：9月私人住宅楼价虽续攀新高，惟增速降至半年来最低

路透香港11月6日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价按月升0.23%，虽然续创新高但增速进一步放缓，为半年以来最慢。

香港住宅楼价已连续18个月没出现下跌，但政府公布的数字有所滞后。据物业代理的二手住宅楼价指数，最近三周二手楼价连续下跌，且已回到约15周前的水平。

本地住宅楼价自去年4月以来持续向上，9月楼价再升0.23%，但比8月0.39%的升幅放缓，亦是继3月份楼价按年零升幅后，涨幅最低的一个月。

此外，过去由小型单位带领楼价上升的情况似有改变，A、B及C类中小型单位（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米及70-99.9平方米）按月升0.23%；D、E类大型单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）楼价按月升0.39%。

租金升势亦见减速，9月份整体私人住宅租金按月升0.28%，较8月的0.86%明显下降。其中面积最小及面积最大的A及E类住宅租金升幅最大，分别按月涨0.52%及0.55%。B、C类单位租金按月只升0.1%及0.13%，D类单位租金持平上月。

综合今年首九个月，整体楼价升9.9%，租金则累计涨6.5%。

楼价升幅放慢，本地住宅供应未来亦将逐渐增加，加上美国加息只是早晚问题，稍早政府财金官员等已警告楼市风险正上升。金管局总裁陈德霖周一在立法会简报会上表示，当确定楼市的下行周期已形成，便会适量放宽逆周期措施。

差饷物业估价署的数据还显示，A至E类私人住宅9月回报率分别为2.9%、2.7%、2.6%、2.4%和2.2%，与8月持平。（完）

欲浏览政府发布的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)