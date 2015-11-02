全球金市：金价跌至四周低点，受累于美联储加息前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
金价上月反弹，因市场猜测全球经济疲软或促使美联储将加息推迟到明年，但上周美联储的强硬态度引发了金价抛售。
汇丰分析师称，技术面抛盘以及多头平仓打压了金价。
交易员称，上周将结束时亚洲市场黄金需求略有回升，因低价吸引了买家。但本地升水基本未变，这表明需求并没有大幅度回升。
交易商自上周三以来一直在抛售黄金，因美联储当时明确提及下次会议，将12月升息提上日程。
尽管美元和股市不振，但金市周一未出现避险买盘。疲软的中国制造业数据推高了有关全球经济增长的担忧，而美元则下滑。
路透技术分析师王涛称，金价料试探支撑位1,131美元，若失守则可能进一步跌向1,119美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/孙国玉；审校 张涛/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”