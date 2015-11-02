全球金市：金价跌至四周低点，受累于美联储加息前景

金价上月反弹，因市场猜测全球经济疲软或促使美联储将加息推迟到明年，但上周美联储的强硬态度引发了金价抛售。

汇丰分析师称，技术面抛盘以及多头平仓打压了金价。

交易员称，上周将结束时亚洲市场黄金需求略有回升，因低价吸引了买家。但本地升水基本未变，这表明需求并没有大幅度回升。

交易商自上周三以来一直在抛售黄金，因美联储当时明确提及下次会议，将12月升息提上日程。

尽管美元和股市不振，但金市周一未出现避险买盘。疲软的中国制造业数据推高了有关全球经济增长的担忧，而美元则下滑。

路透技术分析师王涛称，金价料试探支撑位1,131美元，若失守则可能进一步跌向1,119美元。(完)

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