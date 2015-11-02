日本央行(BOJ)决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩 大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。 但由于能源成本下降、出口疲软以及家庭支出复苏脆弱等因素，可能使通胀率远低于2% 的目标水平，该行可能依然面临扩大资产购买计划的压力。在半年度的经济前景报告中，日 本央行下调了乐观的物价前景预估，并将实现2%物价目标的时间推后约六个月。 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行 动，以免偏离中期通胀目标。“如果我们认为中期通胀目标有风险，那么我们将会采取必要 的行动，”德拉吉对意大利报纸Il Sole 24 Ore表示。“我们将会评估是否有必要进一步扩 大刺激举措。这是一个开放性问题，”他表示。德拉吉并称，物价重回稳定所需的时间要比 3月时预测的来得久。 俄罗斯央行维持利率不变，连续第二次按兵不动，因对高通胀的担忧盖过了经济停滞忧 虑。俄罗斯央行维持指标一周期回购利率在11.00%。 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他在本周稍早的美联储会议上赞成升息，因 为经济稳定成长已帮助就业市场“大幅”收紧。拉克尔对周三美联储维持利率不变的决定持 有异议，他在声明中表示，应该升息，因为“我们看到产出和家庭支出稳定增长，而且预计 继续保持这种情况”。 台湾央行总裁周一表示，台湾的利率不必然跟美国走，将视物价压力，通膨预期及产出 缺口决定。彭淮南在回答立法委员的提问时做此表述。他也说，若是美国12月升息的话，台 湾央行会维持市场的稳定。今日稍早彭淮南表示，今年第二季和第三季是经济低谷，第四季 会好一点；而台湾并没有通缩的问题。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 高琦)