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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 15:25 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行(BOJ)决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩
大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。
    但由于能源成本下降、出口疲软以及家庭支出复苏脆弱等因素，可能使通胀率远低于2%
的目标水平，该行可能依然面临扩大资产购买计划的压力。在半年度的经济前景报告中，日
本央行下调了乐观的物价前景预估，并将实现2%物价目标的时间推后约六个月。 
    
    欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行
动，以免偏离中期通胀目标。“如果我们认为中期通胀目标有风险，那么我们将会采取必要
的行动，”德拉吉对意大利报纸Il Sole 24 Ore表示。“我们将会评估是否有必要进一步扩
大刺激举措。这是一个开放性问题，”他表示。德拉吉并称，物价重回稳定所需的时间要比
3月时预测的来得久。 
    
    俄罗斯央行维持利率不变，连续第二次按兵不动，因对高通胀的担忧盖过了经济停滞忧
虑。俄罗斯央行维持指标一周期回购利率在11.00%。 
    
    美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，他在本周稍早的美联储会议上赞成升息，因
为经济稳定成长已帮助就业市场“大幅”收紧。拉克尔对周三美联储维持利率不变的决定持
有异议，他在声明中表示，应该升息，因为“我们看到产出和家庭支出稳定增长，而且预计
继续保持这种情况”。 

    台湾央行总裁周一表示，台湾的利率不必然跟美国走，将视物价压力，通膨预期及产出
缺口决定。彭淮南在回答立法委员的提问时做此表述。他也说，若是美国12月升息的话，台
湾央行会维持市场的稳定。今日稍早彭淮南表示，今年第二季和第三季是经济低谷，第四季
会好一点；而台湾并没有通缩的问题。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西       Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
             一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾       重贴现率1.750%                 2015年9月24日降12.5基点
             担保放款融通利率2.125%         2015年9月24日降12.5基点
             短期融通利率4%                 2015年9月24日降12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率2.75%              2015年9月10日降25基点
  泰国       一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
             附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼       指标利率7.50%                  2015年2月17日降25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率负0.35%              2015年7月2日降10基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威       指标利率0.75%                  2015年9月24日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率6.0%                 2015年7月23日升25基点  
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5
 .25%。(完)
 
 (整理 张明钧; 审校 高琦)

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