日本债市：公债价格下跌，投资者在假日前调整仓位

指标10年期现货公债收益率(殖利率) 涨1.5个基点至0.300%。上周该公债收益率触及4月以来最低0.295%。

超长期公债方面，20年期公债收益率 也上升1.5个基点至1.075%，30年期公债收益率 涨2个基点至1.360%。