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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 15:31 BJT

日本债市：公债价格下跌，投资者在假日前调整仓位

指标10年期现货公债收益率(殖利率) 涨1.5个基点至0.300%。上周该公债收益率触及4月以来最低0.295%。

超长期公债方面，20年期公债收益率 也上升1.5个基点至1.075%，30年期公债收益率 涨2个基点至1.360%。

10年期日本公债期货价格 收跌0.08点至148.48，上周四曾升至148.65高点，创1月以来最高。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.040% +0.5 0.035%

10年期公债 0.310% +1.5 0.295%

20年期公债 1.075% +1.5 1.060%

30年期公债 1.360% +2.0 1.340%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.48 -0.08 148.56

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/汪红英；审校 高琦)

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