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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 16:04 BJT

欧洲新股：东方汇理资产管理预计通过IPO筹资至多20亿欧元

路透巴黎11月2日 - 欧洲最大资产管理公司--东方汇理资产管理表示，预期通过本月稍晚股票上市筹集至多20亿欧元(22.1亿美元)，届时其股东法国兴业银行(Societe Generale) 将退出该公司。

东方汇理资产管理周一在公告中称，其首次公开发行(IPO)的指导价区间为42-52.50欧元。

法国兴业银行将在此次IPO中出售所持的全部20%股份，持股80%的法国农业信贷银行(Credit Agricole) 料将保留74.6%-77.6%的股份。

法国农业信贷银行也同意按照IPO最终定价向中国农业银行 出售约2%的东方汇理资产管理股本，以扩大合作范围。双方在2008年组建了一家合资企业。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

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