欧洲新股：东方汇理资产管理预计通过IPO筹资至多20亿欧元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透巴黎11月2日 - 欧洲最大资产管理公司--东方汇理资产管理表示，预期通过本月稍晚股票上市筹集至多20亿欧元(22.1亿美元)，届时其股东法国兴业银行(Societe Generale) 将退出该公司。
东方汇理资产管理周一在公告中称，其首次公开发行(IPO)的指导价区间为42-52.50欧元。
法国兴业银行将在此次IPO中出售所持的全部20%股份，持股80%的法国农业信贷银行(Credit Agricole) 料将保留74.6%-77.6%的股份。
法国农业信贷银行也同意按照IPO最终定价向中国农业银行 出售约2%的东方汇理资产管理股本，以扩大合作范围。双方在2008年组建了一家合资企业。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”