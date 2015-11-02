欧洲新股：东方汇理资产管理预计通过IPO筹资至多20亿欧元

路透巴黎11月2日 - 欧洲最大资产管理公司--东方汇理资产管理表示，预期通过本月稍晚股票上市筹集至多20亿欧元(22.1亿美元)，届时其股东法国兴业银行(Societe Generale) 将退出该公司。

东方汇理资产管理周一在公告中称，其首次公开发行(IPO)的指导价区间为42-52.50欧元。

法国兴业银行将在此次IPO中出售所持的全部20%股份，持股80%的法国农业信贷银行(Credit Agricole) 料将保留74.6%-77.6%的股份。