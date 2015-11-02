重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料略低于二级，配置需求仍有释放空间

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息增发债

* 期限及招标金额：1/7年30亿元；3/5年：40亿元；10年：100亿元

* 招标时间: 1/3/5年：11月3日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间：2.45%-2.53%；3.00%-3.05%；3.15%-3.22%；3.42%-3.48%；3.37%-3.42%

* 预测均值: 2.47%；3.01%；3.20%；3.45%；3.40%

路透上海11月2日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，在获利回吐打压下，债市的火爆行情暂歇，二级现券短期进入僵持走势，不过目前仍处“资产荒”大背景下，一级市场配置需求难有明显降温，预计明日新债定位仍会略低于二级水平。

北京一银行交易员认为，缺资产的情况仍没有得到根本的缓和，一级市场的配置需求仍有待释放，明日新债认购需求应该还会较为旺盛。

上海一银行交易员则谈到，虽然新债需求仍有支撑，但明日国开新债应该没有上周那么火爆了，一至七年品种由于发行量小，还是比较大可能持平或略低于二级的。

“不过10年真的可能参与热情没这么高了，这段时间止盈盘太多，既然都获利了结了，没必要再在年末增加不确定性。”他指出。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6041%、3.0738%、3.2932%、3.4971%和3.4307%。

明日招标五期债为该行22期、23期、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.49%、2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第22、23、20、21和18期增发债

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发行上限 1/7年30亿元；3/5年：40亿元；10年：100亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：11月3日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 1/3年：11/9；5/7/10年：11/5

起息日 1年/3年：11/4；5年：9/24；7年：10/22；10年：9/10

分销期 1/3年：11/6-11/9；5/7/10年：11/4-11/5

上市日 1/3年：11/11；5/7/10年：11/9

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%