《台湾利率预测》11月短票利率料在0.39-0.41%，进一步大降机率低

路透台北11月2日 - 台湾货币市场资金调度人士周一指出，在市场资金续呈浮滥，发票量未能明显扩增之下，料僧多粥少情况不易改变，11月短票利率仍有望微幅下降，预估在0.39-0.41%间。

两位大型票券公司主管均称，由于资金需求不强，而央行为刺激景气持续营造宽松环境，11月短票利率将见到〞3〞字头，惟0.40%有望再撑一段时日。

〞利率就是往下啊，虽然我不愿意看到利率一直往下走，但目前的市况告诉我，利率还会往下走。〞一位大型公股银行资调人员说。

惟他们认为，随着10月短票利率快速下跌至低档，且已跌到接近拆款利率水准，倘若持续下降将影响银行买票意愿，致短票利率不致再大降。

一位中型民营银行资调人员亦称，11月短票利率将出现0.39%低水准，但央行14天期定存单利率已在0.38%，除非央行进一步下调冲销利率并缩减冲销规模，藉此引导利率下滑，否则短票利率大降空间应有限。

11月宽松因素有：央行存单到期总额约5兆2,169.10亿台币、公债付息共91.702905亿台币、国库券到期250亿台币。

紧缩因素则有：央行发行364天期定存单金额1,500亿台币，及两年期定存单300亿台币；财政部将发行300亿台币公债。

以下为各金融机构对11月提存期的自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.38 0.40

票券公司二 0.38 0.40

票券公司三 0.39 0.40

中型民营银行 0.38 0.40

大型公股银行 0.39 0.40

大型金融机构 0.40 0.41

中型公股银行 0.40 0.41

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中 值 0.39 0.40 (完)