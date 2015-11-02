《台湾利率预测》11月短票利率料在0.39-0.41%，进一步大降机率低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月2日 - 台湾货币市场资金调度人士周一指出，在市场资金续呈浮滥，发票量未能明显扩增之下，料僧多粥少情况不易改变，11月短票利率仍有望微幅下降，预估在0.39-0.41%间。
两位大型票券公司主管均称，由于资金需求不强，而央行为刺激景气持续营造宽松环境，11月短票利率将见到〞3〞字头，惟0.40%有望再撑一段时日。
〞利率就是往下啊，虽然我不愿意看到利率一直往下走，但目前的市况告诉我，利率还会往下走。〞一位大型公股银行资调人员说。
惟他们认为，随着10月短票利率快速下跌至低档，且已跌到接近拆款利率水准，倘若持续下降将影响银行买票意愿，致短票利率不致再大降。
一位中型民营银行资调人员亦称，11月短票利率将出现0.39%低水准，但央行14天期定存单利率已在0.38%，除非央行进一步下调冲销利率并缩减冲销规模，藉此引导利率下滑，否则短票利率大降空间应有限。
11月宽松因素有：央行存单到期总额约5兆2,169.10亿台币、公债付息共91.702905亿台币、国库券到期250亿台币。
紧缩因素则有：央行发行364天期定存单金额1,500亿台币，及两年期定存单300亿台币；财政部将发行300亿台币公债。
以下为各金融机构对11月提存期的自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.38 0.40
票券公司二 0.38 0.40
票券公司三 0.39 0.40
中型民营银行 0.38 0.40
大型公股银行 0.39 0.40
大型金融机构 0.40 0.41
中型公股银行 0.40 0.41
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中 值 0.39 0.40 (完)
(记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”