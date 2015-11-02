国际油市：疲软中国数据令油价承压，但日本数据提供些许支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但在亚洲盘，在中国经济成长蹒跚背景下，需求料将放缓，成为主导周一交投的因素。
“中国出炉的疲弱经济数据，可能会令大宗商品价格上行空间受限，”澳新银行(ANZ)称。
巴克莱称，中国9月经库存因素调整后的石油需求较上年同期下降2.1%，至226,500桶/日，而今年前三季则录得6.3%的增幅。
“今年前八个月强劲的需求数据与观察到的宏观经济活动放缓不相符，倒是9月疲弱的数据更能反映实际需求情况，”该行称。“我们认为，基本面预示未来将有温和需求。”
亚洲其他经济体的领先经济指标喜忧参半，韩国和台湾数据暗示经济进一步放缓，但日本的经济数据有所好转。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/汪红英；审校 王洋/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”