日股业绩：日产汽车第二季营业利润超预估，上调全年获利和营收预估

路透11月2日 - 日本日产汽车 周一将全年营业利润预估上调8%。公司之前公布第二季营业利率高于预期，因在北美市场销量更加强劲。

日产汽车称，预计截至2016年3月底的本财年营业利润为7,300亿日圆(61亿美元)，前次预估为6,750亿日圆。上年的利润为5,900亿日圆。

与此同时，日产还上调了本财年营收预估。

日产称，7-9月当季的营业利润攀升44%至2,012.6亿日圆，上年同期为1,393.4亿日圆。根据汤森路透I/B/E/S/数据，11位分析师此前平均预估的季度利润为1,790.4亿日圆。