日股业绩：日产汽车第二季营业利润超预估，上调全年获利和营收预估

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月2日 - 日本日产汽车 周一将全年营业利润预估上调8%。公司之前公布第二季营业利率高于预期，因在北美市场销量更加强劲。
日产汽车称，预计截至2016年3月底的本财年营业利润为7,300亿日圆(61亿美元)，前次预估为6,750亿日圆。上年的利润为5,900亿日圆。
与此同时，日产还上调了本财年营收预估。
日产称，7-9月当季的营业利润攀升44%至2,012.6亿日圆，上年同期为1,393.4亿日圆。根据汤森路透I/B/E/S/数据，11位分析师此前平均预估的季度利润为1,790.4亿日圆。
第二季净利较上年同期增长38%至1,784.6亿日圆。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”