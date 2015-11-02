金属期市：伦铜跌至一个月低点，受中国制造业数据拖累

“虽然宏观面有些不利，但我认为铜市已经渡过周期性低点。”

0740 GMT，伦敦期铜 小升0.2%至每吨5,122.50美元，稍早曾跌至10月2日以来最低位5,086.50美元。铜价10月月线几无变动，目前正向8月末触及的六年低点4,855美元回落。

上海期交所期铜 下跌0.5%至每吨38,590元人民币，也触及了9月末以来的最低位。

投资者现在寄望中国铜需求能在年末时改善。

展望后市，本周五出炉的美国非农就业报告料成为决定美联储会否在12月升息的关键。

上海和伦敦的期铝也都承压。

中国向苦苦挣扎的冶炼厂提供更便宜的电力，好让它们可以继续运作下去，可能因此向全球市场出售更多的铝，这加深了其与美国、俄罗斯等国家的竞争对手之间本已存在的紧张关系。

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金