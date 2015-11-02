金属期市：伦铜跌至一个月低点，受中国制造业数据拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“虽然宏观面有些不利，但我认为铜市已经渡过周期性低点。”
0740 GMT，伦敦期铜 小升0.2%至每吨5,122.50美元，稍早曾跌至10月2日以来最低位5,086.50美元。铜价10月月线几无变动，目前正向8月末触及的六年低点4,855美元回落。
上海期交所期铜 下跌0.5%至每吨38,590元人民币，也触及了9月末以来的最低位。
投资者现在寄望中国铜需求能在年末时改善。
展望后市，本周五出炉的美国非农就业报告料成为决定美联储会否在12月升息的关键。
上海和伦敦的期铝也都承压。
中国向苦苦挣扎的冶炼厂提供更便宜的电力，好让它们可以继续运作下去，可能因此向全球市场出售更多的铝，这加深了其与美国、俄罗斯等国家的竞争对手之间本已存在的紧张关系。
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/高琦 审校 白云/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”