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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 16:27 BJT

路透基点：大洋百货联贷完成签约，金额提高至6,600万欧元--TRLPC

路透香港11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上
市公司、百货零售通路集团大洋百货，已于10月22日签订6,600万欧元等
值(7,200万美元等值)三年期定期贷款协议。实际金额高于原始目标6,000
万欧元。
    
    台湾银行及彰化银行为牵头行兼簿记行(MLAB)，彰银兼额度代理行。
另外七家银行加入一般银团。
    
    这笔无担保贷款可以欧元或美元提取，欧元及美元利率分别为伦敦银
行间拆放款利率(Libor)加码165个基点及160个基点。若台北金融业美元
拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过30个基点，借款方将支付超出部份。
    
    贷款设有一笔10个基点的承诺费，一年宽限期后，分五期每半年不等
额偿还，前四期各偿还10%，最后一期偿还60%。
    
    贷款资金中的大部分将用于未偿贷款的再融资，其余部分则用作运营
资金。
    
    大洋百货前次向市场借款是在2012年1月，当时该公司获得了1.1亿美
元的五年期贷款，利率为Libor加码120个基点。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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