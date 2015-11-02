路透基点：大洋百货联贷完成签约，金额提高至6,600万欧元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾上 市公司、百货零售通路集团大洋百货，已于10月22日签订6,600万欧元等 值(7,200万美元等值)三年期定期贷款协议。实际金额高于原始目标6,000 万欧元。 台湾银行及彰化银行为牵头行兼簿记行(MLAB)，彰银兼额度代理行。 另外七家银行加入一般银团。 这笔无担保贷款可以欧元或美元提取，欧元及美元利率分别为伦敦银 行间拆放款利率(Libor)加码165个基点及160个基点。若台北金融业美元 拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过30个基点，借款方将支付超出部份。 贷款设有一笔10个基点的承诺费，一年宽限期后，分五期每半年不等 额偿还，前四期各偿还10%，最后一期偿还60%。 贷款资金中的大部分将用于未偿贷款的再融资，其余部分则用作运营 资金。 大洋百货前次向市场借款是在2012年1月，当时该公司获得了1.1亿美 元的五年期贷款，利率为Libor加码120个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”