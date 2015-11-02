欧洲金融：欧盟执委会主席建议将储蓄银行排除在存款担保机制外--报载

路透法兰克福11月2日 - 德国一家报纸报导，欧盟执委会主席贾克提议将储蓄银行与合作银行排除在欧洲银行存款担保范围之外。

这项提案可能有助于银行存款担保计划在德国获得批准。这一计划在德国引发高度争议，有人认为这会让原本担保德国存款的资金被用于援助其他地方的储户。

“存款担保将不涉及合作银行和储蓄银行，”德国法兰克福汇报援引贾克出席德国一个活动时的讲话称。

贾克对该报表示，是那些不遵守社会市场经济道德的人酿成了金融危机，而合作银行和储蓄银行不应受到指责。

执委会打算对各国存款保险机制进行再保险，以此为基础建立一个银行存款的欧洲担保机制。

欧盟成员国目前有义务对最高10万欧元的存款提供保护，但由于几家信贷机构表现不佳，有人担心这些担保对某些国家来说可能不够。

这个再保险体系将为各国的存款保护机制提供担保，执委会计划在年底前公布有关立法提案的细节。(完)