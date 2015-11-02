《路透晚报》--11月2日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受中国最新数据打击大幅收低2.1%，钢铁类股严重受挫

日股周一收低。之前发布的两项制造业数据显示，尽管中国出台了一系列刺激举措，但中国经济依然疲弱，这使在中国有曝险的企业受到打击。日经指数跌2.1%至18,683.24点。钢铁类股对中国有很大曝险，大跌4.4%。东证股价指数跌2%收于1,526.97点，33个分类指数均下跌。JPX-日经400指数收跌2.1%至13,702.71点。

--中国股市：沪综指缩量收挫1.7%连二日下跌，逢高兑现情绪持续压制大盘

中国股市沪综指收挫1.7%连二日下跌，上海A股成交额创近一个月新低。分析师指出，今日大盘受管理层加大打击内幕交易消息影响低开，盘中一度冲高后再度回落。PMI数据对短期市场情绪有所影响，今日消费类个股较活跃，但投资者根据三季报业绩调整持仓和部分逢高兑现情绪仍对市场形成压力。沪综指收报3,325.08点，跌57.48点或1.7%；今日上海A股成交2,845亿元人民币，上日为3,060亿元；此前成交额低点为10月9日的2,560亿元。

--香港股市：恒指收跌1.2%，中国经济放缓以及打压非法交易引发担忧

香港股市收低，市场对中国经济疲软和政府打击非法交易感到担忧。恒生指数收跌1.2%，至22,370.04点，恒生国企指数跌1.5%，至10,240.33点。新华社周日晚间报导称，中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司法定代表人、总经理徐翔因涉嫌通过非法手段获取股市内幕信息等，已被依法采取刑事强制措施。中国经济数据疲软亦拖累股市。恒生指数成份股总成交量17亿股。

--汇市：美元下跌，因对中国经济的忧虑拉低风险偏好

美元下跌，因在中国制造业数据不佳的情况下，投资者风险偏好消失，同时低收益的欧元和避险货币日圆受到支撑。最近一段时期对这两种货币的需求上升，因担心中国经济大幅放缓将导致经济不确定性和金融市场承压。同样是这一忧虑，迫使美联储推迟升息计划，令在今夏美元受挫。欧元/美元上扬0.3%，至1.1035美元，兑日圆上涨0.1%，至132.80日圆。美元/日圆跌0.1%，至120.45日圆。美元指数跌0.2%，至96.75。

--国际油市：疲软中国数据令油价承压，但日本数据提供些许支撑

油价在亚洲交易时段下跌，分析师预计未来数月中国需求疲软，但强劲的日本经济数据给油市带来些许提振。0900 GMT，美国原油较上日结算价跌0.59美元至每桶46.00美元。布兰特原油期货跌0.51美元至每桶49.05美元。

--全球金市：金价在三周低点附近徘徊，受美国加息前景影响

金价跌至四周来最低，连续第四日遭遇抛售，因投资者担心美联储将在今年升息。黄金技术面恶化，交易员警告可能进一步下跌。实货需求和投资情况也无力支撑金价。现货金 早盘一度跌至每盎司1,134.60美元，为10月5日来最低，随后回升，0855GMT报每盎司约1,138.91美元。

--金属期市：伦铜跌至一个月低点，受中国制造业数据拖累

伦铜跌至一个月低点，此前数据显示中国10月制造业活动萎缩，引发该国连续放宽政策但未能提振实体经济的担忧。0857 GMT，LME三个月期铜跌0.026至每吨5,109美元。沪铜则跌0.46%至每吨38,590元人民币，也触及了9月末以来的最低位。