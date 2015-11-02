《全球汇市》美元下跌，因对中国经济的忧虑拉低风险偏好

“德拉吉周末的讲话较之前显得更加平衡和中性，引发了一些欧元空头回补，”野村外汇分析师Yujiro Goto称，“中国的数据也令人失望，因此出现了少许避险情绪。”

周日公布的官方数据显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)与上月持平，但为连续三个月萎缩。此外周一公布的数据显示，财新中国10月制造业PMI指数已经连续八个月处在荣枯线下方。

美元多头或在周五美国非农就业报告公布之前保持谨慎。

美联储上周将利率维持在接近零的水平不变，但表示12月份依然有可能加息。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，10月27日止当周，美元净多仓跳升至216亿美元，此前一周美元净多仓为133.2亿美元。这是9月底以来最大规模的净多仓增幅，此前则是连续三周下滑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1021 1.1005 0.15 -8.89 1.2097

美元/日圆 120.66 120.61 0.04 1.00 119.68

欧元/日圆 132.96 132.73 0.17 -8.44 144.77

美元/瑞郎 0.9874 0.9875 -0.01 -0.67 0.9941

英镑/美元 1.5430 1.5428 0.01 -0.92 1.5573

美元/加元 1.3100 1.3076 0.18 12.76 1.1618

澳元/美元 0.7140 0.7137 0.04 -12.59 0.8168

新西兰元/美元 0.6755 0.6771 -0.24 -13.36 0.7797

欧元/瑞郎 1.0882 1.0868 0.13 -9.51 1.2026

欧元/英镑 0.7140 0.7133 0.10 -7.93 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3802 9.3943 -0.15 -0.30 9.4688

美元/挪威克朗 8.4472 8.4820 -0.41 13.05 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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