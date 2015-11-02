《全球汇市》美元下跌，因对中国经济的忧虑拉低风险偏好

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“德拉吉周末的讲话较之前显得更加平衡和中性，引发了一些欧元空头回补，”野村外汇分析师Yujiro Goto称，“中国的数据也令人失望，因此出现了少许避险情绪。”
周日公布的官方数据显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)与上月持平，但为连续三个月萎缩。此外周一公布的数据显示，财新中国10月制造业PMI指数已经连续八个月处在荣枯线下方。
美元多头或在周五美国非农就业报告公布之前保持谨慎。
美联储上周将利率维持在接近零的水平不变，但表示12月份依然有可能加息。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，10月27日止当周，美元净多仓跳升至216亿美元，此前一周美元净多仓为133.2亿美元。这是9月底以来最大规模的净多仓增幅，此前则是连续三周下滑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1021 1.1005 0.15 -8.89 1.2097
美元/日圆 120.66 120.61 0.04 1.00 119.68
欧元/日圆 132.96 132.73 0.17 -8.44 144.77
美元/瑞郎 0.9874 0.9875 -0.01 -0.67 0.9941
英镑/美元 1.5430 1.5428 0.01 -0.92 1.5573
美元/加元 1.3100 1.3076 0.18 12.76 1.1618
澳元/美元 0.7140 0.7137 0.04 -12.59 0.8168
新西兰元/美元 0.6755 0.6771 -0.24 -13.36 0.7797
欧元/瑞郎 1.0882 1.0868 0.13 -9.51 1.2026
欧元/英镑 0.7140 0.7133 0.10 -7.93 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3802 9.3943 -0.15 -0.30 9.4688
美元/挪威克朗 8.4472 8.4820 -0.41 13.05 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 郑茵/蔡美珍/张明钧/孙国玉/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”