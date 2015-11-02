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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 17:06 BJT

台湾汇市：外资稍汇入及韩元收高令台币转收强，观望周五非农就业数据

* 随韩元收盘转升
    * 观望周五美国非农就业数据
    * 本周实质交易区间暂看32.350-32.550

    路透台北11月2日 - 台币兑美元 周一收小升。随着韩元收盘走强及外资汇入令台币午后实质交易
转升；惟市场观望周五美国非农就业数据，成交普普。
    
    汇银人士表示，上午进口商、油款进场买汇，台币贬势一度较明显；外资略有抛汇，且午后因韩元转为收
升，带动美元卖盘，带动台币实质交易转为收升。短期内预期台币将处区间盘整，因市场等待周五的非农就业
数据公布。
    
    〞本周还有非农就业数据，美元方向还不明显，〞一位外商银交易员说。
    
    他们也表示，出口商目前仍等待32.500以上的价位抛汇，且时序回到月初，估计抛汇压力尚且不大。至于
长期来看，若是台湾经济表现持续不振，不排除台币汇价续弱于亚洲货币。短期内估计台币本周交易区间先看
32.350-32.550。
    
     韩元兑美元周一转收升至1,137，上日收在1,140.1。     
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点仍为小幅折价。指标一个月美
元/台币远汇 尾盘报32.424/32.454，上日收在32.450。 
    
    今日台币实质交易区间在32.428-32.509；上日交易区间在32.452-32.581。 
    
    台湾股市周一收升，结束先前连四日跌势。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转
为买超39.85亿台币，中止连四个交易日卖超共计74.82亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：      
    11/2(一)：美国金融稳定监管委员会(FSOC)会议。ILF与德国恒乐律师事务所会议。

    11/3(二)：英国央行副总裁贝利参加一银行业会议；澳洲央行举行利率会议。

    11/4(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话；
美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说；澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲；英国央行
召开货币政策委员会(MPC)会议；英国国家经济社会研究院(NIESR)发布季度经济预期；欧洲央行管理委员会会
议；日本央行发布10月会议记录；欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tatra Summit)中发言。

    11/5(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底；费城联邦储备银行总
裁哈克致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话；
英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员
国的经济预期。

    11/6(五)：美国非农就业数据；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话；美国联邦储备理事会理事
布雷纳德出席国际货币基金组织经济论坛。
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.721      32.802   32.428-32.810  32.805     6.12    7.83
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.720      32.800   32.430-32.803  32.803    2.245    3.19
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.010/0.000         -0.010/0.000
 美元/台币六个月期            -0.020/0.000         -0.020/0.000
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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