台湾汇市：外资稍汇入及韩元收高令台币转收强，观望周五非农就业数据

* 随韩元收盘转升 * 观望周五美国非农就业数据 * 本周实质交易区间暂看32.350-32.550 路透台北11月2日 - 台币兑美元 周一收小升。随着韩元收盘走强及外资汇入令台币午后实质交易 转升；惟市场观望周五美国非农就业数据，成交普普。 汇银人士表示，上午进口商、油款进场买汇，台币贬势一度较明显；外资略有抛汇，且午后因韩元转为收 升，带动美元卖盘，带动台币实质交易转为收升。短期内预期台币将处区间盘整，因市场等待周五的非农就业 数据公布。 〞本周还有非农就业数据，美元方向还不明显，〞一位外商银交易员说。 他们也表示，出口商目前仍等待32.500以上的价位抛汇，且时序回到月初，估计抛汇压力尚且不大。至于 长期来看，若是台湾经济表现持续不振，不排除台币汇价续弱于亚洲货币。短期内估计台币本周交易区间先看 32.350-32.550。 韩元兑美元周一转收升至1,137，上日收在1,140.1。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点仍为小幅折价。指标一个月美 元/台币远汇 尾盘报32.424/32.454，上日收在32.450。 今日台币实质交易区间在32.428-32.509；上日交易区间在32.452-32.581。 台湾股市周一收升，结束先前连四日跌势。 台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股转 为买超39.85亿台币，中止连四个交易日卖超共计74.82亿台币。 本周国际重要经济数据和事件： 11/2(一)：美国金融稳定监管委员会(FSOC)会议。ILF与德国恒乐律师事务所会议。 11/3(二)：英国央行副总裁贝利参加一银行业会议；澳洲央行举行利率会议。 11/4(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述；费城联邦储备银行总裁哈克发表讲话； 美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说；澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲；英国央行 召开货币政策委员会(MPC)会议；英国国家经济社会研究院(NIESR)发布季度经济预期；欧洲央行管理委员会会 议；日本央行发布10月会议记录；欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tatra Summit)中发言。 11/5(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底；费城联邦储备银行总 裁哈克致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯致辞；美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话； 英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行宣布利率决定、并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员 国的经济预期。 11/6(五)：美国非农就业数据；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话；美国联邦储备理事会理事 布雷纳德出席国际货币基金组织经济论坛。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.721 32.802 32.428-32.810 32.805 6.12 7.83 司 元太外汇经纪公 32.720 32.800 32.430-32.803 32.803 2.245 3.19 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.020/0.000 -0.020/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)