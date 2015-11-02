中国新债：内蒙古下周一将招标发行总额239亿元一般和专项地方债

路透上海11月2日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(9日)招标发行总额238.8769亿元人民币地方债，其中一般债189.1393亿元，专项债49.7376亿元。

上述一般地方债为内蒙古今年第三批一般债，期限包括三年、五年、七年和10年。除三年期计划发行规模为19.0393亿元外，其他三个期限同为56.7亿元。

专项债为该自治区今年第二批，期限与一般债相同，计划发行规模依次为4.9376亿元、20亿元、14.8亿元和10亿元。

具体招标时间上，一般债为11月9日上午9:00-9:40，专项债为10:00-10:40；两批债均自11月10日起发行并计息，11月12日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而10月27日招标的安徽省10年期一般地方债，中标利率较下限上浮40个基点，创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)