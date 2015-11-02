亚洲橡胶：TOCOM期胶微跌，疲软中国数据加剧经济担忧

“橡胶市场是真的看空，”冈藤商事分析师Kaname Gokon表示，“很难预测市场将在何时在哪个地区触底，因为价格已经逐步下滑了很长一段时间，而非在短期内急剧下跌，若是后一种情况，将冲击到胶农并迫使他们减产。”

东京期胶自从在6月初触及年内高点247.9日圆后，已经跌去约36%。

上海期交所主力1月期胶合约 上涨40元人民币，收报每吨10,890元。

新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤119.0美分，下滑0.5美分。

TOCOM市场周二逢日本全国性假期休市。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/高琦 审校 蔡美珍/王洋)