路透伦敦11月2日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周五继续上涨，但在略低于1.1085美元处遇阻，随后回落，在1.0985找到支撑。该货币对今日跳空高开，欧洲盘初在1.1030附近盘整。4小时图的价格走势仍暗示短线下行，因此我预计空头在某个时候将重获控制权，并推低货币对。若有效跌破1.0985，可能证实这种情况，或许会打开再度试探1.0900区域。不过，从我们的动量研究来看，我认为该货币对在开始下波跌势前可能会进一步反弹。相对强弱指标(RSI)小幅上涨，并升至50上方，乖离率的移动平均值(MACD)尽管仍为负值，但在虚线(trigger line)上方继续上升，并可能升向零线。

英镑/日圆：上周五上涨，但在略低于187.00日圆处遇阻，随后回落。该货币对目前在试探185.55支撑线，若跌破，下一个支撑位可能在184.65。今日英国将公布10月制造业PMI，预计该指数将下降。这可能推动该货币对跌至185.55下方。我们的短期摆动点(oscillator)也支持这一观点。RSI在略低于70一线遇阻后下行，MACD显示升至零线略上方的迹象。

澳元/美元：上周五继续走高，但升势止步于阻力位0.7160下方。4小时图依然显示最高点和最低点在下行通道内下移。因此，尽管反弹可能还会再持续一小段时间，我仍预计卖方将占据主导，并推低货币对。若跌破0.7110将证实这一情况，并可能为进一步下探0.7065开辟道路。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1024 1.1005 0.17 0.00 1.2097

美元/日圆 120.62 120.61 0.01 0.00 119.68

欧元/日圆 132.99 132.73 0.20 0.00 144.77

美元/瑞郎 0.9868 0.9875 -0.07 0.00 0.9941

英镑/美元 1.5442 1.5428 0.09 0.00 1.5573

美元/加元 1.3098 1.3076 0.17 0.00 1.1618

澳元/美元 0.7142 0.7137 0.07 0.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6752 0.6771 -0.28 0.00 0.7797

欧元/瑞郎 1.0885 1.0868 0.16 0.00 1.2026

欧元/英镑 0.7136 0.7133 0.04 -7.98 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3798 9.3943 -0.15 -0.31 9.4688

美元/挪威克朗 8.4497 8.4820 -0.38 0.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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