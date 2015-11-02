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市场报道 | 2015年 11月 2日 星期一 17:23 BJT

全球贵金属：10月30日SPDR黄金持仓减少0.3%，iShares白银持仓下降0.23%

路透11月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四减少0.3%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.23%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,256,839.6 10月30日 22,323,854.9 10月29日 -67,015.3 -0.30%

iShares 313,817,312.8 10月30日 314,532,527.8 10月29日 -715,215.0 -0.23%(完) (编译 白云; 审校 张涛)

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