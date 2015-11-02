欧元债市：二线国家公债收益率劲升，受疲软数据及德拉吉讲话影响

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“德拉吉淡化了存款利率进一步下降的重要性。这或许让人觉得对债市不利，”KBC策略分析师Piet Lammens。
欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼亦呼吁小心行事，他周一表示，欧洲央行必须维持稳健政策。
葡萄牙 、西班牙 及意大利10年期公债收益率 皆上扬6个基点，分别报2.61%、1.75%及1.55%。
德国10年期公债收益率 上涨3个基点至0.55%。
财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方。
周一调查显示，西班牙10月制造业成长速度创2013年12月以来最慢，新增就业岗位速度降至一年来最慢。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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