欧元债市：二线国家公债收益率劲升，受疲软数据及德拉吉讲话影响

“德拉吉淡化了存款利率进一步下降的重要性。这或许让人觉得对债市不利，”KBC策略分析师Piet Lammens。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼亦呼吁小心行事，他周一表示，欧洲央行必须维持稳健政策。

葡萄牙 、西班牙 及意大利10年期公债收益率 皆上扬6个基点，分别报2.61%、1.75%及1.55%。

德国10年期公债收益率 上涨3个基点至0.55%。

财新中国10月制造业PMI小幅回升至四个月高点，表明随着稳增长政策发挥效应，制造业放缓势头有所减慢。但该指数已经连续八个月处在荣枯线下方。

周一调查显示，西班牙10月制造业成长速度创2013年12月以来最慢，新增就业岗位速度降至一年来最慢。(完)

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