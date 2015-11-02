欧洲个股：汇丰CEO称，出售土耳其业务将需要“更长的时间”

路透伦敦11月2日 - 汇丰控股 的行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一表示，该行巴西业务的出售进展良好，但出售土耳其业务将需要“更长的时间”。

据知情人士称，汇丰在8月同意将巴西业务出售给Banco Bradesco ，并且一直在磋商将其土耳其业务出售给荷兰国际集团(ING) 。

“巴西业务的出售进展良好。但土耳其业务出售尚无最新进展，我预计这需要更长时间，”欧智华在汇丰第三季业绩发布后举行的电话会议上说。