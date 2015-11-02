欧洲个股：汇丰CEO称，出售土耳其业务将需要“更长的时间”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦11月2日 - 汇丰控股 的行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一表示，该行巴西业务的出售进展良好，但出售土耳其业务将需要“更长的时间”。
据知情人士称，汇丰在8月同意将巴西业务出售给Banco Bradesco ，并且一直在磋商将其土耳其业务出售给荷兰国际集团(ING) 。
“巴西业务的出售进展良好。但土耳其业务出售尚无最新进展，我预计这需要更长时间，”欧智华在汇丰第三季业绩发布后举行的电话会议上说。
欧智华说，汇丰在最近几日还出售了又一项美国贷款组合，这将使该行的风险加权资产至少再降低40亿美元。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”