香港个股：和谐汽车与阿里汽车签署全面经销服务合作战略框架协议

路透香港11月2日 - 中国汽车经销商--中国和谐新能源汽车控股有限公司 周一称，该公司与阿里巴巴 旗下互联网汽车平台就全面经销服务合作签署战略框架协议。

和谐汽车在联交所一份声明中称，将与阿里巴巴旗下浙江天猫技术有限公司阿里汽车事业部（阿里汽车）在“互联网+汽车销售及服务”开展全面战略合作，包括两年内合作开设超过300家实体网点、在线销售各类汽车、打造互联网二手车业务以及开展互联网汽车金融。

和谐汽车表示，“积极发展独立综合售后服务是本集团的重要战略，合作建立‘和谐-阿里汽车车码头’体系有助于丰富本集团独立综合售后网点的服务内容，创造新的盈利点，使其成为更加综合化、一站式的超级线下服务平台。”

和谐汽车经销商网点代理宝马、MINI、雷克萨斯、捷豹、路虎、沃尔沃、之诺、劳斯莱斯等豪华及超豪华品牌。阿里汽车则整合了阿里巴巴大数据营销、汽车金融业务以及9,000万车主汇聚的平台优势，通过无线业务场景提供“看、选、买、用、卖”的全链路汽车电商线上到线下（O2O）一站式服务。

除汽车经销之外，和谐汽车此前与台湾鸿海 以及腾讯 成立“互联网+智能电动汽车”投资合伙企业，初始规模为10亿元人民币。

该股今早停牌，停牌前收市报5.18港元；公司已申请明天复牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)