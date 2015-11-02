台湾金融：金管会旗下金融科技办公室将推动电子支付比率五年倍增计划

为推动运用科技创新金融服务，金管会已于9月24日成立金融科技办公室，并筹设金融科技谘询委员会，并于今日举行第一次会议。

金管会并指出，本次会议提出普及电子支付比率五年内倍增的策略规划，因电子支付服务对推动经济发展极具贡献，具有提升经济活动的效率、节省现金支付的处理成本、刺激民间消费带动经济成长等优点。