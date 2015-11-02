台湾金融：金管会旗下金融科技办公室将推动电子支付比率五年倍增计划

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月2日 - 台湾金管会周一表示，旗下金融科技办公室今日召开首次会议，会中决议推动普及电子支付比率五年倍增计划、三个月内发布金融科技发展政策白皮书，以及规划运用金融科技发展基金。
为推动运用科技创新金融服务，金管会已于9月24日成立金融科技办公室，并筹设金融科技谘询委员会，并于今日举行第一次会议。
金管会并指出，本次会议提出普及电子支付比率五年内倍增的策略规划，因电子支付服务对推动经济发展极具贡献，具有提升经济活动的效率、节省现金支付的处理成本、刺激民间消费带动经济成长等优点。
此外，为加速协助金融科技的创新创业及培育金融科技人才，已邀集金融公会、周边机构及金融机构，共同筹设“金融科技发展基金”，基金规模规划为10亿台币，首次募集预计可达2亿。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”