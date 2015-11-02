中国新债：河南定向发行35.8亿元一般和专项债，利率较下限上浮15%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月2日 - 中国河南省财政厅周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额35.8224亿元人民币的地方政府债，其中一般债券32.2479亿元，专项债券3.5745亿元，各期限中标利率较下限均上浮15%。
该省此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年，利率依次为3.14%、3.29%、3.47%和3.47%，对应发行规模6.451亿元、9.6738亿元、9.6738亿元和6.4493亿元。
专项债仅有五年期一种，实际发行量3.5745亿元，利率与一般债相同，也为3.29%。
从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”