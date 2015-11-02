中国新债：河南定向发行35.8亿元一般和专项债，利率较下限上浮15%

路透上海11月2日 - 中国河南省财政厅周一公告，今日采用定向承销方式发行了总额35.8224亿元人民币的地方政府债，其中一般债券32.2479亿元，专项债券3.5745亿元，各期限中标利率较下限均上浮15%。

该省此次定向发行的一般地方债期限包括三年、五年、七年和10年，利率依次为3.14%、3.29%、3.47%和3.47%，对应发行规模6.451亿元、9.6738亿元、9.6738亿元和6.4493亿元。

专项债仅有五年期一种，实际发行量3.5745亿元，利率与一般债相同，也为3.29%。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)