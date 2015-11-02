中国新债：广东定向发行44.6亿元四期一般地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月2日 - 中国广东省财政厅周一公告，今日采用定向承销方式发行了44.608亿元人民币的一般地方政府债，期限包括三年、五年、七年和10年，中标利率较下限均上浮15%。

广东省是次定向发行的为今年第三批一般地方债，利率依次为3.14%、3.29%、3.47%和3.47%。除三年发行量为4.4608亿元外，其他三个期限同为13.3824亿元。

该省上午并招标发行了总额158.392亿元的四期一般地方债，三年、五年、七年和10年利率2.83%、2.96%、3.12%和3.12%，较下限均上浮10个基点(bp)，投标倍数2.07倍、1.90倍、1.92倍和1.92倍。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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