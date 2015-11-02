中国政策：允许工矿仓储、商服等存量农村集体建设用地入市--国务院

路透北京11月2日 - 农村改革是中国全面深化改革的重要内容。国务院印发文件称，允许土地利用总体规划和城乡规划确定为工矿仓储、商服等经营性用途的存量农村集体建设用地，与国有建设用地享有同等权利，在符合规划、用途管制和依法取得的前提下，可以出让、租赁、入股。

新华社周一刊登“深化农村改革综合性实施方案”全文并称，在农村土地征收方面要缩小征收范围，规范征收程序，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制，合理提高个人收益。

“把握好土地集体所有制和家庭承包经营的关系，现有农村土地承包关系保持稳定并长久不变，落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权，实行‘三权分置’。”方案强调称。

国务院表示，要开展农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点，对农民住房财产权作出明确界定，探索宅基地有偿使用制度和自愿有偿退出机制，探索农民住房财产权抵押、担保、转让的有效途径。

方案提出，在基本完成农村集体土地所有权确权登记颁证的基础上，按照不动产统一登记原则，加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作。

方案目标是到2020年，农村各类所有制经济尤其是农村集体资产所有权、农户土地承包经营权和农民财产权的保护制度更加完善，新型农业经营体系和农业支持保护体系等更加健全，城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立等。

方案并称，适时就二轮承包期满后耕地延包办法、新的承包期限等内容提出具体方；并全面开展永久基本农田划定工作，完善土地复垦制度，盘活土地存量。