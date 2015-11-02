香港个股：东风汽车称已暂停朱福寿的执行董事及总裁职责

路透香港11月2日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司 周一称，该公司已暂停朱福寿的执行董事、总裁职责。

东风汽车公司为东风汽车的母公司。东风汽车在联交所的声明称，该公司已暂停朱福寿的职责，并将跟进上述事件，如有情况将适时发出进一步公告。