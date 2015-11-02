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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 18:27 BJT

香港个股：东风汽车称已暂停朱福寿的执行董事及总裁职责

路透香港11月2日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司 周一称，该公司已暂停朱福寿的执行董事、总裁职责。

中央纪委监察部网站周一宣布，中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理朱福寿涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

东风汽车公司为东风汽车的母公司。东风汽车在联交所的声明称，该公司已暂停朱福寿的职责，并将跟进上述事件，如有情况将适时发出进一步公告。

该股今天盘中最多跌2.7%，终场收跌1.78%，报11.04港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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