香港个股：东风汽车称已暂停朱福寿的执行董事及总裁职责

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月2日 - 中国汽车生产商--东风汽车集团股份有限公司 周一称，该公司已暂停朱福寿的执行董事、总裁职责。
中央纪委监察部网站周一宣布，中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理朱福寿涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
东风汽车公司为东风汽车的母公司。东风汽车在联交所的声明称，该公司已暂停朱福寿的职责，并将跟进上述事件，如有情况将适时发出进一步公告。
该股今天盘中最多跌2.7%，终场收跌1.78%，报11.04港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”