马来西亚期市：棕榈油逆转涨势下跌，因需求不振且库存居高

另一位交易商稍早表示，虽然其他植物油上涨，但原油价格因中国需求放缓而处于低位，这可能抑制棕榈油价格。

成交量为38,685口，每口25吨，远高于常见的日均成交量35,000口。

原油价格周一下跌，受疲软的中国制造业采购经理人指数拖累。该指数10月连续第八个月处在荣枯线下方。

棕榈油往往从原油中获得价格引导，因植物油被越来越多地用于生产可再生燃料。

美国12月豆油合约 跌0.6%，大连商交所1月豆油合约 涨0.7%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 张荻/张涛)