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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 18:57 BJT

菲律宾央行：预期2016和2017年通胀率上升，更加接近2-4%的目标

路透马尼拉11月2日 - 菲律宾央行表示，预期未来两年通胀率将更加接近2-4%的目标，因为厄尔尼诺(圣婴)现象可能造成持续干旱，从而推高食品价格及公用事业费率。

“目前通胀率低于目标，我们可能有降息空间，但我们预期2016和2017年通胀率将缓慢升至目标区间，”菲律宾央行总裁泰谭柯在11月12日召开利率会议之前表示。

菲律宾央行在9月的会议上维持指标利率于4.0%不变。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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