菲律宾央行：预期2016和2017年通胀率上升，更加接近2-4%的目标

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透马尼拉11月2日 - 菲律宾央行表示，预期未来两年通胀率将更加接近2-4%的目标，因为厄尔尼诺(圣婴)现象可能造成持续干旱，从而推高食品价格及公用事业费率。
“目前通胀率低于目标，我们可能有降息空间，但我们预期2016和2017年通胀率将缓慢升至目标区间，”菲律宾央行总裁泰谭柯在11月12日召开利率会议之前表示。
菲律宾央行在9月的会议上维持指标利率于4.0%不变。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”