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亚洲 | 2015年 11月 2日 星期一 19:29 BJT

东南亚股市：泰国股市上涨逾1%，其他股市涨跌互见

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 344.52 0.15 +0.04 -16.13 410.77

新加坡 2974.41 -23.94 -0.80 -11.61 3365.15

马来西亚 1664.07 -1.64 -0.10 -5.52 1761.25

泰国 1413.34 18.40 +1.32 -5.63 1497.67

印尼 4464.96 9.78 +0.22 -14.58 5226.95

菲律宾 7198.85 64.59 +0.91 -0.44 7230.57

越南 602.76 -4.61 -0.76 +10.47 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/张荻；审校 张涛)

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