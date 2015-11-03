重温稿-台湾货币市场：短率贴在区间低位，寿险抢进短票恐让利率面临松动

* 短率贴在区间低位 * 月初资金情势更显宽裕 * 寿险抢票令短票更为供不应求 * 资金偏滥促使券商RP利率调降 记者 詹静宜 路透台北11月2日 - 台湾银行间短率周一贴在区间低位。资金调度人员指出，时序迈入 月初，整体市场资金情势更显宽裕，且央行冲销力道不足，银行间资金水位高涨令短率持续 徘徊低档，至于短票利率则因大型寿险抢进而面临松动。 他们表示，由于近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道疲软，而市场拆借需求欠 佳及短票供不应求等资金去化问题依旧，致银行间累积超额准备已突破8,600亿台币，短率 持续躺在低位，市场关注明日央行一年期定存单标售情形。 〞本来会拿钱的都还变多钱，利率只能在低档。〞一位大型金融机构资调人员说。 此外，大型票券商指出，原本寿险端买票需求就很踊跃，今日又有大型寿险提前框售30 天期自保短票，成交利率落在0.39%，票券商跟银行承作的短票额度将因此受到压缩。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.305% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.400% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.400% **寿险抢票** 短票市场方面，一位大型票券资调人士表示，有家大型寿险预告自明日起将为期一周购 买30天期短票，为能抢到足够票源，该寿险愿意成交在0.39%，稍低于目前银行间主要短票 交投的0.40%，短线短票利率料仍有下调空间。 〞银行钱已经多到不知道该怎么办。〞一位大型票券公司主管说。 另位大型票券资金调度员也提及，月初银行端对短票利率仍显观望，但寿险资金进场抢 票瓜分票源，势必将拉低银行端短票交投持续探向低位，0.40%关卡绝对是止不住的。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日亦同；60天期、9 0天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 408%，同前日；上日成交量81.15亿台币，前日120.94亿台币。 台湾央行周一公布，今日共发行2,721亿台币定存单；与今日存单到期金额2,727亿台币 相较，存单发行余额减6亿。 本周到期央行定存单金额共达1兆4,418亿台币；本周余日存单到期金额分别为：周二为 6,889亿、周三2,332.50亿、周四2,431.50亿及周五38亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为313亿台币，累积超额准备8,646亿台币、加 计前期1%的超额准备达1兆(万亿)377亿台币。 **RP利率趋跌** RP利率方面，证券商交易员表示，随着月初投信基金赎回款回笼，加以银行、寿险资金 明显偏多，带动RP交投区间低位靠拢，且已有大型券商为去化资金率先调降公债、公司债利 率分别至0.40%、0.50%，短线若资金情势续偏滥，不排除交投利率续探低位。 〞今日客户端都可以接受RP利率调降。〞一位大型证券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率区间低位较上日走跌2个基点，主要成交在0.40-0. 42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.52%，区间低位也略走降2个基点。 票券商方面，交易员称，今日寿险及投信端资金持续多钱，而月底已提前调降短天期公 债及公司债RP利率，因此今日维持RP利率在既有区间不变。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利 率区间落在0.34-0.36%；短天期公司债附买回利率区间在0.38-0.40%。债券附买回成交利率 高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽/张喜良)