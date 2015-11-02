国际油市：亚洲燃料油裂解价差改善，因套利交易暂停

路透新加坡11月2日 - 亚洲燃料油裂解价差周一改善，业内人士称，因将燃料油从欧洲和美国运到亚洲进行套利交易已无利可图。

“发自从欧洲和美国墨西哥湾沿岸的巨型油轮已停运，”新加坡的一位交易员说，并称这可能令流入亚洲的套利船货减少。

不过，石油咨询公司Energy Aspects在周末发布的一份报告称，从大西洋沿岸流入亚洲的套利船货势必会回升。

“(供应)迅速收紧帮助亚洲有期合约市场上升，从而重启套利窗口，”他们在报告中说。

“尽管亚洲燃料油有期合约的正价差收窄，但储油的回报吸引燃料油流向该地区。”

该分析师还说，在流入亚洲的套利船货上升之际，亚洲燃料油产量料将增长，因在炼厂维修结束后，该地区的原油加工量有所上升。

他们还说，伊朗向该地区出口的原油终于增长，这也提振了高硫燃料油产量，但同时低硫燃料油产量有所下降。

印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals标售4万吨减压柴油(vacuum gasoil)，11月18-27日从新芒格洛尔装运。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售两艘燃料油船货，每艘为4.5万吨，分别于12月1-3日和12月14-30日从鲁韦斯装运。

新加坡现货市场有一笔交易达成。

嘉能可向Coastal Oil出售2万吨380-cst燃料油，船期为11月17-21日，售价为每吨241美元。(完)

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