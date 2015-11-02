国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，有期合约谈判启动

路透新加坡11月2日 - 亚洲柴油裂解价差周一持稳，因市场焦点转向有期合约谈判，台湾最大出口型炼油企业启动2016年有期合约谈判。

据两项单独的招标文件显示，台塑石化求售2016年1月至12月交付的航煤和柴油船货。

据一位知情人士称，台塑石化将可能罕见地通过私下磋商，而非招标敲定含硫500ppm柴油有期合约。

“这是(台塑石化)首次跳过有期合约招标，”该知情人士说，不过这未获证实。

另有文件显示，台塑石化已暂时计划在明年3月、4月和9月对其麦寮日加工量为54万桶的炼厂进行检修。

交易员表示，越南和南非的一些现货需求提供了支撑，越南Saigon Petro求购3万吨12月装运的柴油，南非的PetroSA求购5.6万吨12月装运的柴油。

一位驻新加坡的交易员说，在印度，含硫10ppm的柴油现货升水可能会上升，Reliance Industries的要价为较中东报价每桶升水约2.50美元。

另一位交易员说，这家炼厂做成的上一笔交易可能是每桶升水1.50-2美元。

业内知情人士说，肯尼亚石油进口商料将进口逾67万吨船期为今年11月至明年1月的成品油，较之前几次招标增长12%左右。

台塑石化明年1-12月每季求售30万桶航煤，从麦寮装运，同时每月求售30万桶含硫10ppm柴油。招标于11月6日结束，有效期至11月13日。

PetroSA求购两艘各为1.2万吨的含硫500ppm柴油，分别在12月12-14日和12月26-28日运抵开普敦，此外还求购两艘各为1.6万吨的含硫50ppm柴油，分别在12月1-3和12月15-17日运至莫索湾。招标于11月3日结束，有效期至11月5日。

Saigon Petro求购三艘各为1万吨的含硫500ppm柴油，船期分别为12月1-5、12月8-12日及12月17-21日。招标于11月3日结束，有效期至11月3日。

新加坡现货市场无交易达成。(完)

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