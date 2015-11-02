南非汇市：兰特兑美元上涨，因美元小跌带动新兴市场货币上扬

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡11月2日 - 南非兰特兑美元周一上涨，因美元小跌带动新兴市场货币上涨。
兰特跟随其他新兴市场货币一起上涨，因投资者在周五美国就业数据公布前保持观望，拖累美元轻微下滑。
1530 GMT，兰特兑美元 升0.18%，报13.8010兰特，在南非交易时段尾盘，兰特涨势减弱，因技术因素和对南非及海外经济放缓的担忧持续，限制兰特涨幅。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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