英国金融市场：英镑贸易加权指数触及10周高位，因数据支撑英央行升息

路透伦敦11月2日 - 英镑贸易加权指数周一徘徊在10周高点附近，之前公布的英国10月制造业活动指数意外飙升，受助于出口订单反弹。

英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)触及16个月高位，且该报告的所有数据均好于预期，表明今年最后三个月英国经济增速可能加快。

许多分析师将等待周三服务业调查报告出炉，以更全面地评估英国经济复苏步伐。服务业在英国经济中的占比更大。

汇市交易商本周焦点将在周四英国央行的最新季度通胀报告和利率决定，以及上次货币政策委员会(MPC)会议记录。

市场预计英国央行将保持利率在纪录低位不变，多数分析师预计英国央行货币政策委员会(MPC)的鹰派委员麦卡弗蒂将再次投票支持升息。但一些分析师估计，MPC九位委员中还将有一位委员会支持升息，料可能性最大的是福布斯和威尔。

英镑兑欧元 在数据公布后涨至0.7107英镑高位，扶助英镑贸易加权指数 触及8月底来最高93.5，之后因欧元全线走强，令英镑兑欧元小跌0.1%，报0.7143英镑。

英镑兑美元 在数据公布之初触及1.5498美元，此为11日来最高，之后回吐涨幅，持平在1.5430美元。