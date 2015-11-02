欧洲股市：上涨，因欧元区制造业数据好于预期且德意志银行走高

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，Euro STOXX 50指数涨0.5%
* 希腊ATG指数劲升3.1%，因欧洲央行压力测试结果公布后银行股上涨
* 德意志银行宣布派息后股价上涨，汇丰控股下滑
路透伦敦11月2日 - 欧洲股市周一上涨，此前欧元区国家的制造业采购经理人指数(PMI)优于预期，且德意志银行季报好于预估，为欧洲企业季报迄今良莠不齐的景象带来了亮点。
交易商也表示，欧洲央行的言论也支撑了市场。欧洲央行总裁德拉吉在周六刊出的报纸专访中表示，欧洲央行必要时准备采取行动，以免偏离中期通胀目标。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.3%，扭转开盘的跌势，当时因中国数据疲弱，燃点投资者对全球经济的担忧。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.5%。
希腊股市表现突出，因投资者对欧洲央行对希腊四大银行的压力测试结果表示欢迎。
希腊ATG指数 劲涨3.1%，受助于Alpha Bank 和Eurobank 暴涨近30%，Piraeus Bank 劲升18.3%，希腊国家银行 急升7.7%。
在升幅居前的个股中，德意志银行劲升6.6%，此前该行称将自2007年来首次派息，因业务稳定复苏。
汇丰控股 下滑0.8%，尽管该行公布第三季税前获利增长32%，优于预期，归因于与监管机构和解及罚款费用下降。
英股富时100指数 收涨0.01%，报6,361.80点，法国CAC 40指数 收涨0.38%，收报4,916.21点。德国DAX指数 收涨0.93%，报10,950.67点。(完)
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