纽约期市：ICE原糖升穿15美分至八个半月高位，因回补空头

路透纽约/伦敦11月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跳涨逾4%，升穿重要技术水准15美分，为逾八个月来首次，因基金买入迫使空头回补仓位，触动自动买单。

可可市场延续上日涨势，且大规模12月/3月可可合约套利交易提振纽约可可升至五周高位，而咖啡期货在五日来首次下跌。

ICE-3月原糖期货 收涨0.59美分，或4.1%，报每磅15.11美分，此为2月17日来最高结算价，且该合约在结算窗期间大幅扩大涨幅。

基金买盘和技术性买入合力迫使空头回补仓位，而一些市场人士直指巴西降水令人担心甘蔗的含糖量。交易商表示，在15美分上方的跟进买盘可能暗示更高的技术目标价。

12月白糖期货 收升16.10美元，或4.1%，报每吨407.50美元。

纽约可可期货扩大涨幅，在六个交易日中有五日上涨，受助于12月/3月合约套利交易。

纽约12月可可 收涨36美元，或1.1%，报每吨3,295美元，此前触及五周高位3,299美元。

伦敦3月可可 收涨13英镑，或0.6%，报每吨2,205英镑。

阿拉比卡咖啡期货走低，回吐之前两日涨幅。12月阿拉比卡咖啡 收跌2.15美分，或1.8%，报每磅1.188美元。

1月罗布斯塔咖啡 收跌14美元，或0.9%，报每吨1,629美元。(完)

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