芝加哥期市：CBOT小麦跌近3%，因获利了结和美国天气改善

路透芝加哥11月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌近3%，交易商表示，因价格周五升至三周高位后有获利了结，且预计美国大平原和中西部降水将令冬小麦生长条件得到改善。

近月CBOT-12月小麦大跌 约2.7%，为两个月来最大单日跌幅，跌穿5.17美元附近的100日移动均线，收报每蒲式耳5.08美元，日内下滑14美分。

在美国农业部(USDA)周一稍后公布周度作物生长报告前，接受路透调查的分析师预计最新一周美国冬麦生长优良率为50%，之前一周为47%。

USDA公布，最新一周出口检验美国小麦17.0993万吨，低于市场预计的27.5-40万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为113,497口。(完)

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