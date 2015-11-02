加拿大股市：上涨，因资源股走高和Valeant反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多11月2日 - 加拿大主要股指周一在上周五大跌后收高，受助于Valeant Pharmaceuticals International Inc 反弹和资源股攀升。
市场没有对令人失望的中国制造业数据作出反应；中国制造业萎缩速度放缓，令投资者感到安慰。
材料股上涨1.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升93.84点，或0.69%，报13,623.01点。
Valeant周一反弹，劲升8.1%，此前一卖空人士针对Valeant的最新报告并没有提出新的指责。
能源股上涨，金融股下跌0.2%。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。