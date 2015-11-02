加拿大股市：上涨，因资源股走高和Valeant反弹

路透多伦多11月2日 - 加拿大主要股指周一在上周五大跌后收高，受助于Valeant Pharmaceuticals International Inc 反弹和资源股攀升。

市场没有对令人失望的中国制造业数据作出反应；中国制造业萎缩速度放缓，令投资者感到安慰。

材料股上涨1.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升93.84点，或0.69%，报13,623.01点。

Valeant周一反弹，劲升8.1%，此前一卖空人士针对Valeant的最新报告并没有提出新的指责。