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亚洲 | 2015年 11月 3日 星期二 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月2日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 84.35 +0.52 +0.62 2913647

京东 28.65 +1.03 +3.73 9767424

新浪 47.98 +0.34 +0.71 611477

搜狐 52.36 +1.84 +3.64 289988

网易 144.40 -0.13 -0.09 825147

百度 195.19 +7.72 +4.12 6603522

台湾

台湾积体电路 22.10 +0.14 +0.64 1442482

联电 1.87 +0.02 +1.08 195645

日月光 5.73 -0.01 -0.17 254781

矽品精密 6.79 +0.10 +1.49 487685

和信超媒体 0.54 +0.01 +0.93 44845

友达 2.94 +0.05 +1.73 462139

中华电信 30.90 +0.26 +0.85 53599

台湾国际航电 35.93 +0.46 +1.30 1091464

香港

中国移动 60.51 +0.20 +0.33 133100

中国联通 12.29 +0.01 +0.08 130848

中国电信 52.61 +0.31 +0.59 10240

中芯国际 4.68 +0.03 +0.65 5370

电讯盈科 5.43 -0.03 -0.64 1428

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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