《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 84.35 +0.52 +0.62 2913647
京东 28.65 +1.03 +3.73 9767424
新浪 47.98 +0.34 +0.71 611477
搜狐 52.36 +1.84 +3.64 289988
网易 144.40 -0.13 -0.09 825147
百度 195.19 +7.72 +4.12 6603522
台湾
台湾积体电路 22.10 +0.14 +0.64 1442482
联电 1.87 +0.02 +1.08 195645
日月光 5.73 -0.01 -0.17 254781
矽品精密 6.79 +0.10 +1.49 487685
和信超媒体 0.54 +0.01 +0.93 44845
友达 2.94 +0.05 +1.73 462139
中华电信 30.90 +0.26 +0.85 53599
台湾国际航电 35.93 +0.46 +1.30 1091464
香港
中国移动 60.51 +0.20 +0.33 133100
中国联通 12.29 +0.01 +0.08 130848
中国电信 52.61 +0.31 +0.59 10240
中芯国际 4.68 +0.03 +0.65 5370
电讯盈科 5.43 -0.03 -0.64 1428
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”